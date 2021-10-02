СНБ Армении подтвердила задержание замначальника генштаба

Служба нацбезопасности подтвердила задержание замначальника Генштаба Армении.

Степан Галстян обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, в суд представлено ходатайство об аресте.

Следствие по делу о злоупотреблениях и хищениях в особо крупных размерах при поставках вооружения для нужд ВС Армении продолжается.

Ранее Служба нацбезопасности сообщила о том, что экс-министр обороны Давид Тоноян и торговец оружием Давид Галстян (больше известный как «Патрон Давид») подозреваются в хищении около $4,6 млн, совершении общественно опасных действий и подлогах.