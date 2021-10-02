Девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с задержанным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, призвала украинские власти, а также ЕС и США защитить его.

«Любовь и борьба за свое государство — это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. …Обращаюсь к: министерству иностранных дел Украины, офису президента Украины, посольству Украины в Грузии, Владимиру Зеленскому(президенту Украины — ред), Денису Шмыгалю(премьер-министру Украины), Дмитрию Кулебе(министру иностранных дел Украины)», — написала Ясько в Facebook, добавив, что «Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!»

Она адресовала свой призыв также к США и ЕС, отметила и другие организации и ведомства: постоянные представительства Украины при ООН, при Совете Европы, посольства США на Украине и в Грузии, миссию Украины в ЕС, миссию Грузии в ЕС и многие другие.