Ученые заявили, что Земля потускнела из-за уменьшения ярких облаков

Земля потускнела за 30 лет, определили ученые из Испании и США, пишет Forbes.

Причиной этого называется снижение отражательной способности планеты из-за нагревания океанов и глобального потепления.

«Снижение отражательной способности стало для нас большой неожиданностью, когда мы проанализировали данные за 3 года после 17 лет относительного плато», — заявил один из авторов исследования Филипп Гуд из Университета Нью Джерси.

Ученые проанализировали данные, полученные со спутников, а также земное сияние. В результате они зафиксировали снижение альбедо на 0,5%.

Ученые считают, что планета потускнела из-за уменьшения ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.