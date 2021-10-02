Трамп планирует вернуть свой аккаунт в Twitter через суд

2 октября, 12:55

Бывший президент США Дональд Трамп направил запрос в федеральный суд штата Флорида с просьбой заставить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта, сообщает Bloomberg.

Как уточняет издание, запрос экс-президента США о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Трамп полагает, что Twitter заблокировал его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе.

«Twitter обладает беспрецедентной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране. Она неизмерима и крайне опасна для открытых демократических дебатов», — говорится в заявлении адвокатов бывшего президента.

Трамп также утверждает, что, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его твиты, помечая их как «информацию, вводящую в заблуждение» или указывая, что они якобы нарушают правила компании и «прославляют насилие».

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.