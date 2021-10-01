Сторонник Саакашвили заявил, что он был готов к задержанию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну и выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми. В МВД Грузии до последнего заявляли, что Саакашвили не пересекал границу страны.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет освобожден мирным и конституционным путем, заявил соратник политика, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе.

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-лидера Михаила Саакашвили.

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В Facebook Михаила Саакашвили появилось новое обращение, в котором он сообщает о своих отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько.

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Правоохранительные органы Грузии проводят расследование из-за незаконного пересечения государственном границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, следует из заявления грузинской прокуратуры.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ожидал, что его задержат, и был психологически к этому готов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал его соратник, один из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе.

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По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, она ничего не знала о планах экс-президента. Об этом женщина рассказала телеканалу «TV Pirveli».

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Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая пока не смог связаться со своим подзащитным.

«У меня нет никакой конкретной информации, хотя по закону мне должны были сообщить об этом… Мы пытаемся связаться с МВД Грузии, прокуратурой и пенитенциарной системой, но пока не получили ответа», — приводит его слова «Спутник».

Басилая отметил, что задержание Саакашвили не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством.

«Это всё политический маскарад», — сказал защитник.

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Посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения информации о задержании Саакашвили.

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Первые кадры с Саакашвили в наручниках. По словам основателя Mtavari Arkhi Ники Гварамия,

«Насколько мне известно, он был один», — сказал основатель Mtavari Arkhi Ники Гварамия, отметив, что тот мирно сдался полиции.

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Саакашвили сделал видео-обращение перед самым арестом. В нем говорится:

«С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Идите завтра на выборы, проголосуйте и третьего числа вместе отпразднуем победу. Я держусь крепко. Я приехал, чтобы помочь вам. Другого выхода у нас не было. Я не боюсь ничего, не бойтесь и вы».

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Саакашвили грозит на родине, где его задержали в пятницу, не менее девяти лет тюрьмы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры республики.

53-летний политик заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к шести годам лишения свободы, по второму — к трём. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, но приговоры пока не вынесены.

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее был задержан, перевели в тюрьму в Тбилиси, передает «Газета.ру» со ссылкой на «Пирвели».

Как сообщается, бывший глава государства был, предположительно, переведен в «Матросовскую тюрьму».

Ожидается приезд соратников политика к зданию исправительного учреждения.

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«Хочу сообщить общественности, что третий президент Грузии, находящийся в розыске Михаил Саакашвили, задержан», — заявил на специальном брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — заявил Гарибашвили, слова которого приводит Первый канал Грузии.

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Задержанный в Грузии Саакашвили помещён в пенитенциарное учреждение.

Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге.

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Саакашвили задержан в Грузии.

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Из грузинского города Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения.

Между тем, по информации грузинского телеканала «Имеди», Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском городе Трускавец.

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Михаил Саакашвили не покидал границы Украины, соответственно, он не может находиться в Грузии, заявил представитель МВД Грузии на брифинге в пятницу.

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«Мы официально покажем Михаила Саакашвили завтра, в восемь часов пять минут».

Об этом сообщил член «Единого национального движения» Мурман Думбадзе.

По его словам, Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Батуми.

«У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно и он не должен появиться ни в коем случае. Он находится в Грузии. В эти минуты, секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, он сдержал свое слово, теперь слово за нами», — заявил Думбадзе.

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Агентство «Интерфакс» отмечает, что кадры на видео очень размыты и определить по ним местонахождение бывшего президента невозможно. «Дождь» отмечает, что на опубликованных Саакашвили кадрах видно, что он находится в каком-то парке, на заднем плане можно рассмотреть высокие дома с подсветкой, на одном из зданий видна зеленая вывеска. Судя по картам Google Street View, изученных телеканалом, Саакашвили находится в северной части Приморского парка Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми.

Зеленая вывеска на видео — это Legend Business Hotel. Рядом с ним — Orbi Beach Tower. При этом отель был построен лишь в 2018 году, в то время как Саакашвили покинул страну в 2013 году, что может указывать на то, что видео действительно свежее.

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Лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал возможное возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили доказательством того, что в Грузии отсутствует государство. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

«Если это так, это доказывает то, что у нас нет государства, нет структур, нет границ, нет МВД, нет службы безопасности, которая прослушивает священнослужителей, вас, мирных граждан. Если это так, значит, государство разрушено», — заявил Хазарадзе и призвал дождаться точной информации о местонахождении Саакашвили.

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Михаил Саакашвили не в Грузии, сказал председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что видео, которое распространил экс-президент, снято не в Батуми.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города, передает РИА Новости.

«Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.)… Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам… Я буду в Тбилиси вместе с вами 3 числа и 2 тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», — заявил Саакашвили в видеообращении.

На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом.

«Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы все это осталось у других», — добавил он.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.