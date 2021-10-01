Президент Кыргызстана отдал свой дом ради малоимущих

1 октября, 13:44

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров отдал свой двухэтажный дом на продажу ради помощи в предоставлении жилья нуждающимся гражданам.

Президент расстался с коттеджем после пятилетнего проживания там с семьей, сообщила «Российская газета».

Дом главы Кыргызстана поставят на баланс государственной ипотечной компании, а затем выставят на аукцион. Деньги от продажи недвижимости пойдут на приобретение квартир малоимущим. По примерным подсчетам компании, средств должно хватить на десять семей. Президент посоветовал крупным республиканским чиновникам последовать его примеру ради поддержки бедного населения.

«Мы хотели бы призвать киргизстанцев, имеющих финансовые возможности, помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. Всем известно, что многие жители республики уезжают за границу с целью заработать на дом. Нам необходимо сделать жилье доступным для всех граждан, независимо от рода деятельности», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана добавил, что борьба с коррупцией и реализация конфискованной у чиновников-нарушителей недвижимости подтолкнет страну к решению жилищного кризиса.

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Саакашвили находится в Батуми и призывает сторонников собраться на площади Свободы в Тбилиси. Хроника

1 октября, 12:01

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну и выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми. Пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей. А МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу страны.

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«Мы официально покажем Михаила Саакашвили завтра, в восемь часов пять минут».

Об этом сообщил член «Единого национального движения» Мурман Думбадзе.

По его словам, Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Батуми.

«У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно и он не должен появиться ни в коем случае. Он находится в Грузии. В эти минуты, секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, он сдержал свое слово, теперь слово за нами», — заявил Думбадзе.

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Агентство «Интерфакс» отмечает, что кадры на видео очень размыты и определить по ним местонахождение бывшего президента невозможно. «Дождь» отмечает, что  на опубликованных Саакашвили кадрах видно, что он находится в каком-то парке, на заднем плане можно рассмотреть высокие дома с подсветкой, на одном из зданий видна зеленая вывеска. Судя по картам Google Street View, изученных телеканалом, Саакашвили находится в северной части Приморского парка Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми.

Зеленая вывеска на видео — это Legend Business Hotel. Рядом с ним — Orbi Beach Tower. При этом отель был построен лишь в 2018 году, в то время как Саакашвили покинул страну в 2013 году, что может указывать на то, что видео действительно свежее.

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Лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал возможное возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили доказательством того, что в Грузии отсутствует государство. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

«Если это так, это доказывает то, что у нас нет государства, нет структур, нет границ, нет МВД, нет службы безопасности, которая прослушивает священнослужителей, вас, мирных граждан. Если это так, значит, государство разрушено», — заявил Хазарадзе и призвал дождаться точной информации о местонахождении Саакашвили.

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Михаил Саакашвили не в Грузии, сказал председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что видео, которое распространил экс-президент, снято не в Батуми.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города, передает РИА Новости.

«Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.)… Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам… Я буду в Тбилиси вместе с вами 3 числа и 2 тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», — заявил Саакашвили в видеообращении.

На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом.

«Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы все это осталось у других», — добавил он.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.