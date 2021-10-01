Главе Генштаба Армении предъявят обвинения вслед за экс-министром обороны

1 октября, 10:16

Глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян будет вызван на допрос по делу экс-министра обороны Давида Тонояна, и не исключено, что ему также будет предъявлено обвинение. Об этом пишет в пятницу газета «Жоговурд».

«В судебной и правоохранительной системе считают, что Кассационный суд не выдаст санкцию на арест «Патрона Даво», поскольку за него ходатайствовали перед властями. Более того, если Давида Галстяна снова арестуют, то за ним «последуют» экс-министр Давид Тоноян, глава Генштаба Артак Давтян и другие должностные лица из оборонного ведомства», — пишет издание.

Служба национальной безопасности Армении 30 сентября сообщила о задержании бывшего министра обороны Давида Тонояна по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Вместе с ним задержан также Давид Галстян (больше известный как «Патрон Давид»).

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Саакашвили заявил, что находится в Грузии, однако МВД опровергает. Хроника

1 октября, 10:33

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.