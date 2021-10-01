Главе Генштаба Армении предъявят обвинения вслед за экс-министром обороны

Глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян будет вызван на допрос по делу экс-министра обороны Давида Тонояна, и не исключено, что ему также будет предъявлено обвинение. Об этом пишет в пятницу газета «Жоговурд».

«В судебной и правоохранительной системе считают, что Кассационный суд не выдаст санкцию на арест «Патрона Даво», поскольку за него ходатайствовали перед властями. Более того, если Давида Галстяна снова арестуют, то за ним «последуют» экс-министр Давид Тоноян, глава Генштаба Артак Давтян и другие должностные лица из оборонного ведомства», — пишет издание.

Служба национальной безопасности Армении 30 сентября сообщила о задержании бывшего министра обороны Давида Тонояна по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Вместе с ним задержан также Давид Галстян (больше известный как «Патрон Давид»).