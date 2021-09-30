Извержение вулкана на Пальме сняли из космоса

Потоки лавы на испанском острове Пальма, где с 19 сентября происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха, сняли космонавты Международной космической станции.
Вид на вулкан с орбиты Земли опубликовал в Twitter российский космонавт Олег Новицкий.
Космонавты сфотографировали магму вулкана в ночное время суток.
Вот уже больше недели на испанском острове #Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа.
Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять магму вулкана с борта МКС в ночное время суток. pic.twitter.com/JTLlA46AaB
— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) September 30, 2021