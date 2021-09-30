Умер старейший в мире человек

1 октября, 00:45

Житель Эритреи Натабай Тинсиеу скончался 27 сентября в возрасте 127 лет в деревне Азефа. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказал внук Натабая, Зере Натабай, на самом деле его деду было даже не 127, а 137 лет, но священник не мог добраться до отдаленной деревушки и записать факт рождения целых десять лет. Тем не менее, в церковно-приходской книге год рождения Тинсиеу записан как 1894.

Зере Натабай отметил, что связался с представителями Guiness, чтобы записать информацию о продолжительности жизни отца в Книгу рекордов.

На данный момент старейшим из когда-либо живших мужчин, чей возраст установлен достоверно, является японец Дзироэмон Кимура, умерший в 2013 году в возрасте 116 лет.

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Иск Азербайджана против Армении в суде ООН будет рассмотрен в октябре

30 сентября, 21:53

Международный суд ООН проведет 14-19 октября слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией касательно нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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«Международный суд проведет открытые слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) в понедельник, 18 октября, и во вторник, 19 октября, в резиденции суда в Гааге. Слушания будут посвящены запросу о введении временных обеспечительных мер, представленному Азербайджаном», — сообщается в пресс-релизе суда, который приводит «Интерфакс».

Отмечается, что аналогичное требование Армении против Азербайджана будет рассматриваться 14-15 октября.

«В связи с пандемией заседания будут проводиться в гибридном формате: одни судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи», — отмечает суд.