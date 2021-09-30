Посол Турции провел встречу с представителями «Талибана»

Посол Турции в Кабуле Джихад Эргинай встретился с «и.о. вице-премьера» правительства движения «Талибан» Абдулгани Бирадером.
По информации дипломатических источников в Анкаре, которую приводит «Анадолу», обсуждено состояние и перспективы дружественных связей между Турцией и Афганистаном, вопросы гуманитарного содействия.
На встрече присутствовал другой «и.о. вице-премьера» «Талибан» Абдуселам Ханефи.
Ранее турецкий посол встретился с «и.о. главы Минторга» правительства талибов Нуреддином Азизи и рядом двух руководителей движения.