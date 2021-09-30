Байден подвергся обструкции на бейсбольном матче

Президента США Джо Байдена освистали в среду на ежегодном благотворительном бейсбольном матче конгресса, в котором традиционно участвуют представители обеих партий, пишет издание «Известия».

На трибунах, где находились республиканцы, граждане открыто выразили свое недовольство в то время, пока Байден раздавал автографы сторонникам.

«Джо, ты отстой!» — прокричал один из присутствующих.

Демократы, в свою очередь, поддержали американского лидера плакатами с надписями «Мы любим Джо». При этом в качестве причины недовольств со стороны республиканцев газета назвала бюджетный план Байдена на $3,5 трлн, направленный на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды.