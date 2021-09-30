Лукашенко: Вопрос о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации не стоит на повестке дня

30 сентября, 22:38

Вопрос о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации не стоит на повестке дня, это «выдумка Запада», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Что касается того, что Беларусь войдёт в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — сказал президент, слова которого приводит БЕЛТА со ссылкой на CNN.

12 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, но в настоящее время о ней речи не идёт.

Он также подчеркнул, что союзные программы России и Беларуси направлены на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз.

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Иск Азербайджана против Армении в суде ООН будет рассмотрен в октябре

30 сентября, 21:53

Международный суд ООН проведет 14-19 октября слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией касательно нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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«Международный суд проведет открытые слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) в понедельник, 18 октября, и во вторник, 19 октября, в резиденции суда в Гааге. Слушания будут посвящены запросу о введении временных обеспечительных мер, представленному Азербайджаном», — сообщается в пресс-релизе суда, который приводит «Интерфакс».

Отмечается, что аналогичное требование Армении против Азербайджана будет рассматриваться 14-15 октября.

«В связи с пандемией заседания будут проводиться в гибридном формате: одни судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи», — отмечает суд.