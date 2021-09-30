Главы посольств США и Израиля совершили визит в Красную Слободу

30 сентября поселок Красная Слобода по приглашению Президента Фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева посетили высокие гости: посол США в Баку Ли Литценбергер и посол Израиля Джордж Дик. Их сопровождали представители американской организации USA AID, занимающейся помощью в восстановлении культурно-исторического наследия в разных странах мира.

Экскурсию по Красной Слободе и по Музею горских евреев для дипломатов провели представитель Фонда СТМЭГИ Игорь Шаулов и исследователь горско-еврейской культуры Фуад Ахундов, отмечает «Тренд». Было принято решение, что одно из исторических зданий, расположенное на углу улиц Фатали-хана и Рашбиля Захарьяева, будет отреставрировано и воссоздано в своем первоначальном облике, как типичный еврейский дом 19 — начала 20 столетий. Содействие и помощь в реставрации окажут представители USA AID. Совместный проект Фонда СТМЭГИ, Музея горских евреев, посольств США и Израиля в Азербайджане будет реализован в рамках программы по сохранению и реставрации зданий, имеющих историческую ценность. Инициаторы выражают надежду, что данный проект послужит привлечению туристов в Красную Слободу и позволит повысить уровень жизни местного населения и благоустройства.

Фонд СТМЭГИ разработал масштабную программу по привлечению к данному проекту представителей других дипмиссий, работающих в Азербайджане. Согласно идее Президента Фонда Г.Р. Захарьяева, Красная Слобода должна превратиться в международный центр изучения джуури для детей и молодежи. С этой целью в поселке планируется создать языковой лагерь, куда будут приглашаться все желающие изучать язык джуури. Культурное своеобразие поселка и уровень сохранности исторических достопримечательностей произвели на гостей сильное впечатление.

Послы США и Израиля записали свои впечатления об увиденном в Книгу памяти Музея. После этого гости с древнего тринадцатиарочного моста полюбовались красотой реки Гудъял и панорамой Красной Слободы.

Завершился визит встречей с местными жителями в исторической Шестикупольной синагоге. Гости выразили готовность сотрудничать с властями и общественными активистами Красной Слободы и оказывать им всемерное содействие в важном деле сохранения культурно-исторического наследия.

Благодаря активному сотрудничеству с исполнительной властью Губинского района, Агентством по туризму и Комитетом по сотрудничеству с диаспорой Азербайджана удается осуществить важные проекты по сохранению культурно-исторического наследия горских евреев.