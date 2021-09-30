Суд отправил Тонояна под арест

Суд принял решение об аресте экс-министра обороны Давида Тонояна. Вопрос рассматривался в суде общей юрисдикции районов Кентрон и Норк-Мараш. Суд решил арестовать экс-министра на два месяца, уточняет «Спутник».

Адвокат Тонояна Сергей Ованнисян отметил, что Тоноян не признает себя виновным. Он выступил в зале суда с соответствующими объяснениями.

Он сообщил, что решение будет обжаловано в Апелляционном суде.

Ованнисян отметил, что пока не ознакомился с решением суда полностью, однако в основе ходатайства об аресте следователем было представлено два пункта.

Первый — возможность воспрепятствования следствию на свободе, второе — Тоноян мог скрыться.