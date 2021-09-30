Коротченко: Интервью президента Алиева нокаутировало Пашиняна

Как сообщил нам хорошо информированный источник, «интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева журналу «Национальная оборона» произвело нокаутирующий удар по премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Пашинян читал это интервью на сайте «Национальной обороны» лично, как только оно вышло, после чего обменивался мнениями со своей супругой (которая также прочитала интервью Алиева) о том, какие месседжи послал президент Азербайджана в данном интервью, что они означают и как их следует интерпретировать».

Никол Воваевич, вы там держитесь!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.