МИД России: Рабочая группа продолжает работу по открытию путей на Южном Кавказе



Работа трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана продолжается, сказал в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

«Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», — сказал Зайцев.

Москва отмечает положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых пакетных договоренностей, что в перспективе позволит перенести работу в плоскость проектного сотрудничества.

Напомним, 11 января 2021 года после переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана – Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева, было объявлено о создании рабочей группы под руководством вице-премьеров трех стран.

Созданы следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.