МИД России: Рабочая группа продолжает работу по открытию путей на Южном Кавказе

30 сентября, 17:52


Работа трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана продолжается, сказал в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

«Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе  продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», — сказал Зайцев.

Москва отмечает положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых пакетных договоренностей, что в перспективе позволит перенести работу в плоскость проектного сотрудничества.

Напомним, 11 января 2021 года после переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана – Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева, было объявлено о создании рабочей группы под руководством вице-премьеров трех стран.

Созданы следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.