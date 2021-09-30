Известный финансист предрек крах рынка США

30 сентября, 17:00


На американском фондовом рынке зреет самый «безумный» пузырь, который превосходит даже предвестника Великой депрессии, рассказал известный британский инвестор Джереми Грэнтэм.

Он напомнил, что чуть меньше века назад уровень промышленного производства в США рухнул на 40%, ВВП упал в два раза, а безработица достигала 40%.

При этом Грэнтэм считает пузырь, который образовался на рынке сейчас и может лопнуть уже в ближайшие месяцы, самым крупным в истории США.

«Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены», — говорит Грэнтэм.

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Эрдоган потребовал от Армении выполнения обязательств по Зангезурскому коридору

30 сентября, 14:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путины в Сочи, затронул тему отношений Азербайджана и Армении.

В беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в РФ, Эрдоган заявил, на встрече обсуждался и карабахский вопрос.

«Мы с Путиным подробно обсудили карабахский вопрос. Провели обмен мнениями о возможных совместных шагах», – отметил он.

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По его словам, Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона.

«Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона. Азербайджан проводит очень широкую работу для открытия этого коридора. Естественно, что армянская сторона должна выполнить свои обязательства по этому коридору», — сказал турецкий лидер.