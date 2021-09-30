Известный финансист предрек крах рынка США



На американском фондовом рынке зреет самый «безумный» пузырь, который превосходит даже предвестника Великой депрессии, рассказал известный британский инвестор Джереми Грэнтэм.

Он напомнил, что чуть меньше века назад уровень промышленного производства в США рухнул на 40%, ВВП упал в два раза, а безработица достигала 40%.

При этом Грэнтэм считает пузырь, который образовался на рынке сейчас и может лопнуть уже в ближайшие месяцы, самым крупным в истории США.

«Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены», — говорит Грэнтэм.