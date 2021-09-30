96-летняя экс-секретарша концлагеря Штуттгоф скрылась от суда

96-летняя Ирмгард Фурхнер, служившая в годы Второй мировой войны секретаршей в концлагере Штуттгоф, скрылась в Германии от суда, ее ищут с ордером на арест, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на председателя суда Доминика Гроса.

Женщина в четверг не явилась на процесс в городе Итцехо (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Ее обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах в 11 412 случаях и пособничестве в покушениях на убийство в 18 случаях.

Фурхнер, которая проживает в доме престарелых, утром в четверг вызвала такси и отправилась к метро, куда она поехала дальше, неизвестно. Она ранее призналась суду, что боится общественного осуждения и порицания, и попросила сделать процесс закрытым.