96-летняя экс-секретарша концлагеря Штуттгоф скрылась от суда

30 сентября, 16:30

96-летняя Ирмгард Фурхнер, служившая в годы Второй мировой войны секретаршей в концлагере Штуттгоф, скрылась в Германии от суда, ее ищут с ордером на арест, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на председателя суда Доминика Гроса.

Женщина в четверг не явилась на процесс в городе Итцехо (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Ее обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах в 11 412 случаях и пособничестве в покушениях на убийство в 18 случаях.

Фурхнер, которая проживает в доме престарелых, утром в четверг вызвала такси и отправилась к метро, куда она поехала дальше, неизвестно. Она ранее призналась суду, что боится общественного осуждения и порицания, и попросила сделать процесс закрытым.

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Эрдоган потребовал от Армении выполнения обязательств по Зангезурскому коридору

30 сентября, 14:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путины в Сочи, затронул тему отношений Азербайджана и Армении.

В беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в РФ, Эрдоган заявил, на встрече обсуждался и карабахский вопрос.

«Мы с Путиным подробно обсудили карабахский вопрос. Провели обмен мнениями о возможных совместных шагах», – отметил он.

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По его словам, Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона.

«Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона. Азербайджан проводит очень широкую работу для открытия этого коридора. Естественно, что армянская сторона должна выполнить свои обязательства по этому коридору», — сказал турецкий лидер.