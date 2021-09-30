Сербия и Косово достигли соглашения о деэскалации

Белград и Приштина достигли в четверг соглашения о деэскалации в Северном Косове. Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак, который проводит в Брюсселе переговоры с представителями Сербии и непризнанного Косова.

«После двух дней интенсивных переговоров мы достигли соглашения о деэскалации», — написал он.

Согласно тексту соглашения из трех пунктов, которое опубликовал Лайчак, силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ, который должен быть отведен от КПП «Ярине» и «Брняк» в период с 08:00 до 16:00 по местному времени 2 октября.

Кроме того, представители ЕС, Сербии и Косова договорились создать рабочую группу, которая займется выработкой долгосрочного решения проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косова, населенного преимущественно сербами. На большинстве их транспортных средств установлены сербские номерные знаки, тогда как власти самопровозглашенного Косова требуют из замены на косовские номера.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в €5. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день.

23 сентября косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был доставлен в больницу поселка Зубин-Поток. Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.