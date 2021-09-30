Эрдоган заявил, что Путин готов к обсуждению «платформы шести» в любой момент

Путин в любой момент готов к обсуждению «платформы шести».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращении из Сочи.

По словам Эрдогана, Путин всегда положительно относился к инициативе «платформы шести». Как отметил турецкий лидер, в Сочи он подробно обсудил с российским коллегой процессы в Сирии, Карабахе, Ливии и Афганистане.