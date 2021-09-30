Эрдоган не исключил сотрудничество Турции и России по военным самолетам и подлодкам

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может быть достигнута договоренность с Россией по военным самолетам, двигателям к ним. Об этом сообщает NTV.

Глава турецкого государства также рассказал, что рассматривается партнерство с Москвой по подводным лодкам и кораблям. Про конкретные договоренности с российской стороной Эрдоган не уточнил.