Стало известно о просьбе Зеленского к Эрдогану

30 сентября, 15:00


Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН передал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, а также попросил его обсудить этот вопрос на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке. <…> Мы, что называется, сверили часы по вопросам двусторонней повестки дня и по вопросам, которые Эрдоган имел намерение поднять в ходе встречи с президентом Российской Федерации. В частности, Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и <…> попросил его, что называется, замолвить слово за них перед Путиным, потому что нам надо освобождать наших людей из российских застенков», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее Зеленский передал аналогичные списки из 450 человек команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле «всех на всех». Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками прошел 16 апреля 2020 года, в ходе него Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20.

Однако задача обменять «всех на всех» по-прежнему остается нерешенной. Представители ДНР и ЛНР заявляют, что украинская сторона блокирует процесс взаимного освобождения удерживаемых, отказываясь выполнять обязательства по «юридической очистке» освобожденных людей.

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Эрдоган потребовал от Армении выполнения обязательств по Зангезурскому коридору

30 сентября, 14:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путины в Сочи, затронул тему отношений Азербайджана и Армении.

В беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в РФ, Эрдоган заявил, на встрече обсуждался и карабахский вопрос.

«Мы с Путиным подробно обсудили карабахский вопрос. Провели обмен мнениями о возможных совместных шагах», – отметил он.

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По его словам, Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона.

«Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона. Азербайджан проводит очень широкую работу для открытия этого коридора. Естественно, что армянская сторона должна выполнить свои обязательства по этому коридору», — сказал турецкий лидер.