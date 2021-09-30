В Кремле обнародовали подробности переговоров Путина и Эрдогана



Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные, своевременные, нужные и полезные для двух стран контакты, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.

«Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», — сказал Песков журналистам.

По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях.

«По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые 7-8 месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин поднял на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом тему ограничений Турции на российские товары, заявил Песков.

«Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», — сказал Песков журналистам.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере, включая подготовку к полету турецкого космонавта, сообщил Песков.

«Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», — сказал Песков.

Путин и Эрдоган выразили приверженность прежним договоренностям по Сирии, включая необходимость вытеснения террористических элементов из Идлиба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась… Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган на встрече в среду обсудили ВТС, включая поставки С-400 и возможность производства некоторых компонентов на турецкой территории, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его карантина.

«Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС. И продолжения сотрудничества и расширения по С-400, по другим направлениям. Обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории», — сказал Песков журналистам.