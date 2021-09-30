Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом

Эрдоган сказал, что в Сочи пригласил Путина в Турцию.
Эрдоган сказал, что в Сочи пригласил Путина в Турцию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путины в Сочи, затронул тему отношений Азербайджана и Армении.
В беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в РФ, Эрдоган заявил, на встрече обсуждался и карабахский вопрос.
«Мы с Путиным подробно обсудили карабахский вопрос. Провели обмен мнениями о возможных совместных шагах», – отметил он.
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По его словам, Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона.
«Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона. Азербайджан проводит очень широкую работу для открытия этого коридора. Естественно, что армянская сторона должна выполнить свои обязательства по этому коридору», — сказал турецкий лидер.