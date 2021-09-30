«Повар Путина» подал в суд на «Эхо Москвы» и Венедиктова

30 сентября, 17:50


Петербургский ресторатор Евгений Пригожин подал в Пресненский суд Москвы иск к радиостанции «Эхо Москвы» и ее главному редактору Алексею Венедиктову.

Претензии бизнесмена связаны с утверждениями о якобы существующих его связях с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Истец намерен добиваться признания «не соответствующими действительности сведений, распространенных Алексеем Венедиктовым в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: утверждения о том, что Евгений Викторович Пригожин является «хозяином ЧВК «Вагнер», говорится в сообщении.

Юристы компании «Конкорд» подчеркивают, что Пригожин судится исключительно из-за недостоверности распространенных сведений.

Напомним, Россия отрицает связь с так называемой группой Вагнера, члены которой, как считается, также воевали в Донбассе, Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР. СМИ связывают ЧВК с Пригожиным. Сам бизнесмен утверждает, что не имеет отношения к ЧВК «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.