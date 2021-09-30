«Повар Путина» подал в суд на «Эхо Москвы» и Венедиктова



Петербургский ресторатор Евгений Пригожин подал в Пресненский суд Москвы иск к радиостанции «Эхо Москвы» и ее главному редактору Алексею Венедиктову.

Претензии бизнесмена связаны с утверждениями о якобы существующих его связях с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Истец намерен добиваться признания «не соответствующими действительности сведений, распространенных Алексеем Венедиктовым в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: утверждения о том, что Евгений Викторович Пригожин является «хозяином ЧВК «Вагнер», говорится в сообщении.

Юристы компании «Конкорд» подчеркивают, что Пригожин судится исключительно из-за недостоверности распространенных сведений.

Напомним, Россия отрицает связь с так называемой группой Вагнера, члены которой, как считается, также воевали в Донбассе, Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР. СМИ связывают ЧВК с Пригожиным. Сам бизнесмен утверждает, что не имеет отношения к ЧВК «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».