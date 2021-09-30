В США выступили за вывод российских миротворцев

30 сентября, 12:35


Кандидат в послы США в Молдове Дойл Логсдон выступил за вывод российских миротворцев из региона. Об этом он заявил в комитете по иностранным делам американского парламента. Дипломат раскрыл, как планирует влиять на высшее молдавское руководство.

«Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по выводу войск и вывозу боеприпасов из Молдовы», – заявил кандидат в послы США в Молдове Дойл Логсдон во время слушаний в Сенате по утверждению своей кандидатуры, передает портал eurasia.expert.

Дипломат подчеркнул, что урегулирование приднестровского конфликта остается приоритетом для Вашингтона. По его словам, для этого США продолжат поддерживать усилия ОБСЕ по «защите суверенитета и территориальной целостности Молдовы» с приданием Приднестровью особого статуса внутри республики. При этом Логсдон заявил, что Россия «вредоносно» влияет на Молдову и «угрожает ее демократическому развитию», а также программе ее реформ.

Кандидат в послы уточнил, что в случае назначения будет «тесно сотрудничать с представителями высшего руководства» Молдовы, гражданским обществом и международными центрами с целью поддержания «демократических реформ» и защиты страны от «вредоносного влияния и дезинформации». «Молдавский народ выбрал смелый путь реформ и западной интеграции. В наших интересах поддержать его», – резюмировал дипломат.

Напомним, в августе 2021 г. президент Молдовы Майя Санду назвала главные задачи в урегулировании приднестровского конфликта. По ее словам, Кишиневу следует поднять вопрос присутствия российских войск в регионе. При этом приоритетной целью должно оставаться сохранение мира в стране.

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Саммит в Сочи: Путин разочаровал армян

30 сентября, 11:46

В Ереване в истерике призывают к разрыву отношений с Москвой

В Сочи завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Публичная часть встречи прошла в «дружелюбной атмосфере»: Путин отметил развитие торговли между двумя странами, а также взаимодействие в области атомной энергетики. В свою очередь, Эрдоган назвал российско-турецкие отношения главным гарантом мира в Сирии и безопасности на всем Ближнем Востоке. Он также выразил свои соболезнования российскому президенту по поводу гибели российских военнослужащих, боровшихся с пожарами в Турции. Кроме того, турецкий лидер на русском языке поблагодарил Путина за встречу. А в конце лидеры обсуждали эффект от вакцинации, который каждый из них испытал после прививки от COVID-19.

Но почему понадобилась столь неотложная личная встреча двух президентов?

Нетрудно догадаться, что в ходе переговоров, продлившихся около трех часов, основной темой обсуждений стала эскалация в сирийской провинции Идлиб. Только в сентябре российская авиация нанесла более 200 ударов по зоне деэскалации в Идлибе. Накануне сочинской встречи министр обороны Турции Хулуси Акар прямо обвинил Москву в том, что она не сдержала своих слов. Российская сторона, по его словам, утверждает, что воздушные удары наносятся по «террористическим группам» в Сирии, однако, правда заключается в том, что среди жертв или спасающихся от этих авиаударов нет ни одного террориста.

Ситуация обострилась настолько, что Эрдоган практически настоял на своем визите в Сочи и фактически «вытащил» Путина из самоизоляции, на которую тот ушел в середине сентября.

Вероятно, обострение в Сирии является ответом Кремля на «антироссийские», как считают там, выпады Анкары за последние месяцы. Речь идет о Крыме и непоколебимой позиции Анкары в вопросе захвата Россией украинских территорий. Анкара уже принимала участие в работе «Крымской платформы», а с трибуны ООН Эрдоган фактически унизил Москву, обвинив ее в аннексии украинского полуострова. Все это не могло пройти бесследно. Москва ответила Анкаре за Крым обострением в Сирии и … обнаружением в турецких томатах вируса морщинистости. По последним данным, Эрдоган и Путин договорились «о сохранении статус-кво по Идлибу».

Для азербайджанской аудитории сирийская встреча представляла особый интерес: ухудшение российско-турецких отношений могло бы привести к дополнительным проблемам в нашем регионе.

Но каково же было удивление реваншистов в Ереване, когда российский лидер – неожиданно для ряда российских и армянских горе-экспертов — позитивно оценил влияние Турции на урегулирование конфликта в Карабахе. Президент Путин тем самым признал, что роль Турции в регионе де-факто усилилась. И, более того, эта роль заключается не в дестабилизации, как любят утверждать определенные круги в Москве, Ереване и странах Запада, а напротив – она положительна, поскольку гарантирует мир в регионе.

Действительно, Турция за последние годы значительно усилила свое влияние вокруг России: это и Южный Кавказ, и Украина, и Центральная Азия. В Москве вынуждены считаться с новыми реалиями. Страны по-прежнему остаются конкурентами и руководствуются собственными интересами, но, как заявляет Путин, лидерам всегда удается находить компромиссы даже в самых сложных переговорах.

Аналогичным образом ситуация обстоит и в российско-азербайджанских взаимоотношениях. Накануне президент Алиев в интервью турецкому «Анадолу» заявил, что между Баку и Москвой не бывает вопросов, которые стороны не могли бы решить на переговорах. Алиев открыто указал на провокаторов – Армения и армянское лобби в России, — которые в последние годы пытаются всячески настроить российскую общественность против Баку и Анкары. Добавим: в этом им, конечно же, подыгрывали высокопоставленные кремлевские чиновники, у которых «своя игра». Да, было бы наивно говорить, что подобные попытки не увенчались успехом. Нет, это не так. Информационные атаки, фейк-ньюс против Азербайджана продолжают осуществляться, причем, не только руками русско-армянского тандема, ведь зачастую именно они стоят за «вбросами», направленными против нашей страны со стороны Запада.

И вот что важно: Путин руководствуется конкретным политическим интересом, пока что совпадающим с интересами Турции в Карабахе. Стороны не идут на конфронтацию, хоть и ситуация далека от идеальной.

Крайне преждевременно говорить о том, что отношения испортятся в ближайшее время. И даже неважно, что турецкие миротворцы не появились в Карабахе, несмотря на то, что об этом было сказано после подписания Трехстороннего заявления.

Хотим мы того или нет, но спокойствие в регионе зависит от стабильности отношений Москвы и Анкары. С другой стороны, усилившаяся роль Турции является сдерживающим фактором для России, которой по-прежнему сложно «переварить» укрепление отношений Баку и Анкары. Ну а пока что все идет так, как надо – лидер России разочаровал армян, в Ереване в истерике призывают к разрыву отношений с Москвой. Накануне миротворцы «стерли» со своих карт границы бывшей НКАО, Москва сменила командующего миротворцами после претензий Баку, а оборонное ведомство оказало Геннадию Аннушкину «теплый» прием, опубликовав фотографию со встречи, чего не делалось в отношении Кособокова.

Максуд Салимов