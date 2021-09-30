Шопинг приблизил климатическую катастрофу

30 сентября, 18:43

Во время пандемии коронавируса люди стали активнее заниматься шопингом, из-за чего увеличилось количество морских поставок, передает Bloomberg. Климатическая катастрофа стала ближе из-за роста выбросов, производимых грузовыми судами.

Сидя взаперти во время пандемии, потребители заказывали все — от стиральных машин до велотренажеров. В связи с этим увеличился запрос на морские грузоперевозки. Из-за роста количества заказов судна, перевозящие товары, стали ходить на более высокой скорости, сжигая больше топлива, передает Lenta.

При этом, как указывает агентство, увеличение выбросов от судоходства происходит в тот момент, когда мир сталкивается с нехваткой природного газа, что вынуждает производителей электроэнергии во всем мире использовать больше «грязного» угля и даже мазута.

При этом глава подразделения морских перевозок в Cargill Ян Дилеман (Jan Dieleman) отмечает, что значительного увеличения выбросов не произойдет, поскольку отрасль вкладывается в технологии экономии топлива.

На судоходство приходится около трех процентов мировых выбросов — больше, чем на Францию и Великобританию вместе взятые. Текущая цель международной морской организации (ИМО) — сократить загрязнение как минимум на 50 процентов к 2050 году. В настоящее время обсуждается, как этого добиться.

Среди предложений — налог на CO2, создание фонда исследований и разработок на пять миллиардов долларов, а также использование схемы торговли квотами на выбросы. Однако продвижение к цели идет медленно, поскольку ИМО как международному органу необходимо лавировать между конкурирующими интересами всех стран.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.