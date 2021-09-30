Из-за долгого локдауна из цирка в Северной Ирландии сбежали все клоуны

30 сентября, 18:20

Ирландец Дэвид Даффи, совладельц цирка Duffy’s Circus, рассказал о том, что за пандемию из его заведения сбежали все клоуны. Об этом пишет BBC.

Теперь он ищет новых. Локдаун стал тяжелым испытание для мистера Даффи, его цирк был закрыт более 500 дней.

Вскоре он снова сможет гастролировать по Северной Ирландии после снятия ограничений по Covid-19.

Но клоуны смогли найти работу в других странах, в которых цирки открылись быстрее.

«Поскольку все цирки в Европе и Англии были открыты и функционируют в течение последних шести месяцев, клоуны в ЕС уже вернулась к работе, — поделился Даффи.

Владелец цирка находится в таком отчаянии, что обращается ко всем желающим попробовать себя в роли клоуна. «Вот почему мы пытаемся достучаться до любого кто чувствует, что мог бы попробовать», — прокомментировал плачевое состояние труппы Даффи.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.