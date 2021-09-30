Из-за долгого локдауна из цирка в Северной Ирландии сбежали все клоуны

Ирландец Дэвид Даффи, совладельц цирка Duffy’s Circus, рассказал о том, что за пандемию из его заведения сбежали все клоуны. Об этом пишет BBC.

Теперь он ищет новых. Локдаун стал тяжелым испытание для мистера Даффи, его цирк был закрыт более 500 дней.

Вскоре он снова сможет гастролировать по Северной Ирландии после снятия ограничений по Covid-19.

Но клоуны смогли найти работу в других странах, в которых цирки открылись быстрее.

«Поскольку все цирки в Европе и Англии были открыты и функционируют в течение последних шести месяцев, клоуны в ЕС уже вернулась к работе, — поделился Даффи.

Владелец цирка находится в таком отчаянии, что обращается ко всем желающим попробовать себя в роли клоуна. «Вот почему мы пытаемся достучаться до любого кто чувствует, что мог бы попробовать», — прокомментировал плачевое состояние труппы Даффи.