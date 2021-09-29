Пугачев: Ельцин велел вынести тело Ленина из Мавзолея

Первый президент России Борис Ельцин был ярым «антикоммунистом». Об этом заявил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

«Зная все изнутри, он был самым ярым антикоммунистом. Это был человек, который подписал указ о запрете Коммунистической партии. Этот указ потом замылили, но я лично его видел. И он, кстати, подписал указ о выносе тела Ленина из мавзолея», – сказал Пугачев, слова которого приводит «Гордон».

По словам бизнесмена, в процессе, касающемся выноса тела Ленина из мавзолея, он «лично участвовал».

«[Ельцин] попросил, чтобы я договорился с патриархом Алексием о том, чтобы патриарх Алексий выступил в программе «Время» и сказал: нехорошо, что какой-то труп лежит на Красной площади, неплохо бы его куда-нибудь отправить. А патриарх Алексий был крайне недоверчивым человеком к власти и старался держаться подальше от нее.

Он попросил гарантий. Такой гарантией был указ о том, что его должны вынести. Уже подписанный, с печатью, с номером на красном бланке», – рассказал Пугачев.

Он уточнил, что дело не довели до конца, так как на Ельцина оказывали давление.

«Окружение кричало, что сейчас коммунисты выйдут и будут громить все», – пояснил Пугачев.