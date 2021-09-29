У беременных на 70% выше риск смерти от ковида

На фоне роста числа беременных, умирающих от COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выпустили медицинские рекомендации для врачей с просьбой активнее вакцинировать беременных.

По данным CDC, в августе не менее 22 беременных умерли от COVID-19 в США, и почти все беременные, госпитализированные с вирусом в 2021 году, не были вакцинированы (97%). Как отмечается ведомство, у заразившихся коронавирусом беременных более чем в два раза выше риск необходимости госпитализации в отделение интенсивной терапии, а также на 70% выше риск смерти.

«Я настоятельно рекомендую беременным или планирующим беременность поговорить со своим лечащим врачом о защитных преимуществах вакцины COVID-19, чтобы обезопасить своих детей и самих себя», — заявил директор CDC Рошель Валенски, его слова приводит «Газета.ру» со ссылкой на Business Insider.