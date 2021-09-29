В Грузию поступят новейшие лекарства против ковида

В скором времени больницы Грузии получат два новейших препарата для лечения коронавируса, которые серьезно снижают риски обострения состояния инфицированных пациентов – они поступят на этой неделе и во второй половине октября, — заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

«Мы получим два принципиально новых медикамента. Один – это барицитиниб, второй – моноклональные антитела. Оба являются последним словом в лечении коронавируса и на сегодняшний день считаются самыми обнадеживающими медикаментами», — сообщил Церцвадзе, слова которого передает Sputnik Грузия.

Сейчас эти препараты используют лишь США, Великобритания, Италия и Япония, и Грузия будет одной из первых, которая начнет применять эти медикаменты, — подчеркнул Церцвадзе.

Моноклональные антитела – это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител. Их называют терапией будущего, и Грузия имеет опыт их использования, поскольку была включена в клинические испытания препарата.

Барицитиниб используется для лечения ревматоидного артрита и ускоряет процесс выздоровления инфицированных коронавирусом пациентов, особенно в случае необходимости искусственной вентиляции легких.