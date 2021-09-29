Глава РКЦ своими извинениями перед Мексикой разозлил Испанию

29 сентября, 22:08

Глава правительства Мадрида Изабель Диас Аюсо раскритиковала заявление Папы Римского Франциска, который по случаю 200-летия независимости Мексики извинился за «очень болезненные ошибки» церкви, допущенные при евангелизацию Латинской Америки.

«Я удивлена, что католик, говорящий по-испански, может так говорить. Мы, испанцы, с помощью религиозных миссий принесли католицизм, а следовательно, свободу и цивилизацию на американский континент (преимущественно в Латинскую Америку)», — приводит «Газета.ру» слова Аюсо.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».