Глава РКЦ своими извинениями перед Мексикой разозлил Испанию

Глава правительства Мадрида Изабель Диас Аюсо раскритиковала заявление Папы Римского Франциска, который по случаю 200-летия независимости Мексики извинился за «очень болезненные ошибки» церкви, допущенные при евангелизацию Латинской Америки.
«Я удивлена, что католик, говорящий по-испански, может так говорить. Мы, испанцы, с помощью религиозных миссий принесли католицизм, а следовательно, свободу и цивилизацию на американский континент (преимущественно в Латинскую Америку)», — приводит «Газета.ру» слова Аюсо.