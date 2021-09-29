Армяне обнаружили в направлении Джебраила останки еще 4 своих солдат

Армяне обнаружили останки еще четырех армянских военнослужащих в среду в ходе поисков, сообщает «Спутник».
Отмечается, что поисковые работы проводил один отряд в направлении Джебраила. Останки будут идентифицированы по итогам проведения судебно-медицинской экспертизы.
О направлениях и результатах дальнейших поисков будет дана дополнительная информация.
За все время проведения армянами поисковой операции на территориях, вернувшихся под контроль ВС Азербайджана, найдены тела и останки в общей сложности 1677 армян.