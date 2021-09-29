Армяне обнаружили в направлении Джебраила останки еще 4 своих солдат

29 сентября, 21:54

Армяне обнаружили останки еще четырех армянских военнослужащих в среду в ходе поисков, сообщает «Спутник».

Отмечается, что поисковые работы проводил один отряд в направлении Джебраила. Останки будут идентифицированы по итогам проведения судебно-медицинской экспертизы.

О направлениях и результатах дальнейших поисков будет дана дополнительная информация.

За все время проведения армянами поисковой операции на территориях, вернувшихся под контроль ВС Азербайджана, найдены тела и останки в общей сложности 1677 армян.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».