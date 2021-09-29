Глава МИД Чехии прибудет в Баку

29 сентября, 20:56

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек посетит Азербайджан с официальным визитом, пишет «Интерфакс».

Глава чешской дипломатии встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, проведет переговоры с министром экономики Микаилом Джаббаровым и выступит на открытии чешско-азербайджанского экономического форума, подтвердив таким образом заинтересованность чешских компаний в участии в тендерах по отраслям экономики и в обновлении инфраструктуры.

В ходе визита также будет подписано соглашение о сотрудничестве в области энергетики.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».