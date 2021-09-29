Глава МИД Чехии прибудет в Баку

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек посетит Азербайджан с официальным визитом, пишет «Интерфакс».

Глава чешской дипломатии встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, проведет переговоры с министром экономики Микаилом Джаббаровым и выступит на открытии чешско-азербайджанского экономического форума, подтвердив таким образом заинтересованность чешских компаний в участии в тендерах по отраслям экономики и в обновлении инфраструктуры.

В ходе визита также будет подписано соглашение о сотрудничестве в области энергетики.