В небоевых условиях погибли более 140 армянских военных

За последние три с половиной года в армянской армии зарегистрировано 144 случая смерти военнослужащих. Это смерти, связанные со службой. Из них только 86 — в течение 2020 года и за восемь месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РА.

В упомянутых данных нет случаев гибели военнослужащих во время боевых действий 2020 года.

В 2018 году зафиксировано 38 случаев смерти военнослужащих, связанных со службой, из них 7 – убийства, совершенные противником, 1 – убийство, 11 – самоубийства и доведение до самоубийства, 5 – автоаварии, связанные со службой, 2 – нарушение правил использования оружия, 3 – заболевания, 2 – нарушение правил несения боевой службы, 1 – взрыв мины, 3 – несчастные случаи, 2 – нарушение правил полетов или их подготовки.

В 2019 году зафиксировано 20 случаев смерти военнослужащих, связанных со службой, из них 4 – убийства, совершенные противником, 4 – убийства, 7 – самоубийства и доведение до самоубийства, 1 – автоавария, связанная со службой, 1 – нарушение правил использования оружия, 1 – заболевание, 2 – несчастные случаи.

В 2020 году зафиксировано 60 случаев смерти военнослужащих, связанных со службой, из них 22 – убийства, совершенные противником, 4 – убийства, 13 – самоубийства и доведение до самоубийства, 7 – автоаварии, связанные со службой, 3 – нарушение правил использования оружия, 5 – заболевания, 1 – нарушение правил несения боевой службы, 1 – взрыв мины, 4 – несчастные случаи.

С 1 января по 31 августа 2021 года зафиксировано 26 случаев смерти военнослужащих, связанных со службой, из них 9 – убийства, совершенные противником, 3 – убийства, 4 – самоубийства и доведение до самоубийства, 4 – автоаварии, связанные со службой, 1 – нарушение правил использования оружия, 2 – заболевания, 1 – нарушение правил несения боевой службы, 2 – несчастные случаи.