Состоялось подписание ряда соглашений между Азербайджаном и Грузией

В ходе заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в среду в Баку, подписан ряд соглашений, сообщил в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Подписано соглашение о сотрудничестве в области стандартизации и метрологии, оценки соответствия, а также меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и аналогичными структурами Грузии», — отметил министр.

По словам Джаббарова, «реализация вопросов, вытекающих из этих документов, будет иметь важное значение в развитии взаимовыгодных отношений».

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что на заседании азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии, проведенном впервые за последние 10 лет, было подписано 6 документов по секторальному сотрудничеству, отмечает АПА.

Министр отметил, что подписанные документы будут способствовать установлению долгосрочного мира и стабильности, реализации важных проектов.

Он также отметил, что визит премьер-министра и делегации Грузии в Азербайджан был очень успешным.