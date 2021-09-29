Залкалиани исключает альтернативу долгосрочному миру и стабильности в регионе

29 сентября, 20:12

«Все мы согласны с тем, что долгосрочному миру и стабильности в регионе альтернативы нет. Поэтому наша инициатива воспринимается с большим одобрением».

Об этом после заседания Азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Его слова приводит АПА.

Он отметил, что США и Европейский Союз (ЕС) активно поддерживают «Инициативу мирного добрососедства на Южном Кавказе», озвученную премьер-министром Грузии на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Д.Залкалиани подчеркнул, что на заседании комиссии было подписано несколько меморандумов, которые будут способствовать долгосрочному миру и реализации важных инфраструктурных проектов.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».