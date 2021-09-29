Залкалиани исключает альтернативу долгосрочному миру и стабильности в регионе

«Все мы согласны с тем, что долгосрочному миру и стабильности в регионе альтернативы нет. Поэтому наша инициатива воспринимается с большим одобрением».

Об этом после заседания Азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Его слова приводит АПА.

Он отметил, что США и Европейский Союз (ЕС) активно поддерживают «Инициативу мирного добрососедства на Южном Кавказе», озвученную премьер-министром Грузии на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Д.Залкалиани подчеркнул, что на заседании комиссии было подписано несколько меморандумов, которые будут способствовать долгосрочному миру и реализации важных инфраструктурных проектов.