Гарибашвили рассчитывает на развитие связей с Баку

За последние годы мы (Грузия и Азербайджан) продемонстрировали большой прогресс по всем направлениям (сотрудничества), но я считаю, что потенциал намного больше, и необходимо полностью реализовать этот потенциал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе состоявшегося в среду в Баку 8-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы Аппарата правительства Грузии.

«Сегодняшняя встреча дает хорошую возможность пересмотреть все текущие вопросы и составить планы на будущее», — сказал грузинский премьер.

По его словам, Азербайджан является не только другом и соседом Грузии, но и одним из основных стратегических партнеров, главный торгово-экономический партнер.

«Безусловно, мы очень дорожим нашими отношениями. Развивается сотрудничество в сфере торговли, экономики. По инвестициям Азербайджан уже несколько лет является явным лидером в нашей стране», — отметил Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была плодотворной: «Сегодня у меня была возможность встретиться с президентом Ильхамом Алиевым, с которым состоялась очень плодотворная беседа. Мы говорили об экономическом сотрудничестве, отметили необходимость его дальнейшего углубления и укрепления, о том, что товарооборот должен быть удвоен, а объем инвестиций — увеличен».

Гарибашвили также отметил, что у Грузии и Азербайджана «прекрасное сотрудничество не только в торгово-экономической сфере, но и по всем направлениям, в том числе в гуманитарной и культурной сферах».

«Хочу отметить, что во время пандемии Азербайджан оказал нам большую помощь – наш друг, наш брат. Хочу публично поблагодарить вас за это», — сказал глава правительства Грузии.

В ходе заседания азербайджано-грузинской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили дальнейшую активизацию двусторонних экономических связей, стимулирование товарооборота и дальнейшее расширение сотрудничества в сфере энергетики.