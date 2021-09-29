Эрдоган выразил удовлетворение встречей с Путиным и покинул Сочи

29 сентября, 19:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

«Проведя плодотворную встречу с коллегой Путиным, мы покинули Сочи», — написал Эрдоган в соцсети.

Глава турецкого государства также добавил к публикации фотографию со встречи с Путиным.

Президент России также высоко оценил итоги переговоров с турецким коллегой.

«Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте», — сказал российский лидер, провожая гостя.

Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Южном Кавказе.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».