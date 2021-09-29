Эрдоган выразил удовлетворение встречей с Путиным и покинул Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
«Проведя плодотворную встречу с коллегой Путиным, мы покинули Сочи», — написал Эрдоган в соцсети.
Глава турецкого государства также добавил к публикации фотографию со встречи с Путиным.
Президент России также высоко оценил итоги переговоров с турецким коллегой.
«Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте», — сказал российский лидер, провожая гостя.
Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Южном Кавказе.
Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.
Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık… pic.twitter.com/NLBpvSxumC
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2021