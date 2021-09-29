Мелия: Никто не знает, в каком аэропорту приземлится самолет Саакашвили

29 сентября, 17:40


Председатель «Единого национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили действительно планирует прибыть 2 октября в страну, но никто не знает, в каком аэропорту Грузии приземлится его самолет.

Я поступил бы точно так же на месте Саакашвили, сказал Мелия.

«Никто не знает будет ли это международный аэропорт Тбилиси или другой, но он приедет, и я бы сделал то же самое на его месте, и вы бы сделали то же самое на его месте», — сказала Мелия.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».