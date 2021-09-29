Мелия: Никто не знает, в каком аэропорту приземлится самолет Саакашвили



Председатель «Единого национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили действительно планирует прибыть 2 октября в страну, но никто не знает, в каком аэропорту Грузии приземлится его самолет.

Я поступил бы точно так же на месте Саакашвили, сказал Мелия.

«Никто не знает будет ли это международный аэропорт Тбилиси или другой, но он приедет, и я бы сделал то же самое на его месте, и вы бы сделали то же самое на его месте», — сказала Мелия.