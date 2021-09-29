СНБ Армении задержала экс-министра обороны Давида Тонояна

29 сентября, 17:25

СНБ Армении задержала бывшего министра обороны Давида Тонояна, в его квартире провели обыск.

Уголовное дело касается тендера на оружие и боеприпасы, проведенного в 2011 году, в рамках которого был арестован командующий ВВС Армении Аветик Мурадян, сообщает газета «Грапарак»

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В квартире экс-министра обороны Армении Давида Тонояна идет обыск. Как пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники,  Тонояна, вероятно, задержат и предъявят обвинение.

Обыски идут и у бывшего начальника управления авиации Аветика Мурадяна, замглавы Генштаба Степана Галстяна. Последнего также пригласили в Службу нацбезопасностти.

Источники издания сообщают, что затем «навестят» Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна. По всей видимости, это связано с уголовным делом по поставкам оружия, которое расследует СНБ.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».