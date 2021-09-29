СМИ сообщили об отсутствии Ким Чен Ына на открытии новой сессии парламента

29 сентября, 18:30


Пятая сессия Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент) КНДР 14-го созыва открылась 28 сентября в Пхеньяне. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК.

По его данным, на первом заседании присутствовали председатель президиума ВНС Цой Рён Хэ и глава кабинета министров Ким Док Хун. Лидера страны Ким Чен Ына на открытии сессии не было.

Согласно сообщению, депутаты приняли повестку сессии, а также обсудили вопросы внутренней политики. Они начали изучение законопроектов о развитии городов и уездов, обеспечении образования молодежи, а также приступили к рассмотрению изменений и дополнений к закону о плане развития народного хозяйства.

Были также рассмотрены ошибки, допущенные во всех сферах народного хозяйства. Единогласно принято решение о вступлении в силу закона о вторичном сырье, отмечает ЦТАК.

Как сообщает агентство, в повестку сессии также включены неуточненный «организационный вопрос» и вопрос переименования администрации национальной авиакомпании Air Koryo в Государственную авиационную администрацию.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».