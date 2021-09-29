Власти Украины приняли план по деоккупации Крыма



Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября.

«Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, Крымская платформа — это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», — написал Шмыгаль в Telegram.

Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский в ходе выступления на общих дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил «оживить» деятельность организации. Он напомнил, что организация проигнорировала участие в Крымской платформе, а также должным образом не среагировала на раздачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины и вовлечение граждан Украины в выборы Госдумы.