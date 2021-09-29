Иранский генерал: «Мы создали шесть армий за пределами наших границ»

27 сентября телеканал «Аль-Арабия» сообщил о том, что высокопоставленный иранский военный похвастался тем, что его страна создала «шесть армий за пределами ее границ, которые работают на Иран».

Голям-Али Рашид, командующий штабным центром «Хатам аль-Анбия», утверждает, что об этом говорил еще командующий силами «Кудс» Касем Сулеймани примерно за три месяца до того, как был ликвидирован американцами.

Рашид объяснил, что эти армии имеют общую идеологию и работают за пределами Ирана, чтобы защитить Исламскую Республику от любого нападения.

По словам высокопоставленного иранского военного, в число этих армий входят «Хизбалла», ХАМАС, «Исламский джихад», силы режима Башара Асада в Сирии, «Силы народной мобилизации» в Ираке и хуситы в Йемене.