МИД России обвинил Совет Европы во вмешательстве в дела других стран



Совет Европы за 25 лет членства России менялся не в лучшую сторону, механизмы организации используются для вмешательства во внутренние дела государств. Об этом заявил в среду директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов.

«За эти годы мы видели, как страсбургская организация менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств», — сказал он, выступая на круглом столе, посвященном 25-летию членства России в Совете Европы.

По словам представителя МИД РФ, с помощью организации «неприкрыто навязывается неолиберальная идеология», которую разделяют далеко не все члены Совета Европы. «Проводится политика стандартизации неконсенсусных документов и принуждения государств присоединяться к ним. И, наконец, размывается межгосударственный характер Совета Европы, когда различные неправительственные организации или эксперты считают вправе диктовать нам решения», — отметил Аляутдинов.

«Хотелось бы, чтобы система Европейской социальной хартии не скатывалась на этот путь. Социальная сфера, особенно в нынешнем эпидемиологическом контексте, не должна становиться источником новой напряженности .Нужно разрабатывать такие механизмы и инструменты, которые могут быть использованы всеми странами и не вступают в противоречие с их национальным законодательством», — заключил он.