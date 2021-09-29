Латвийское газохранилище в Инчукалнсе может опустеть к концу года



В Латвии истощаются запасы крупнейшего газохранилища. Резервы могут иссякнуть в январе следующего года, полагает латвийский оператор по хранению и транспортировке природного газа, передает Leta.

Речь идет об Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ).

Как заявили в латвийской компании AS Conexus Baltic Grid, которая занимается хранением и распределением природного газа, беспокойство вызывают действия трейдеров, и вызовом для газоснабжения станет разброс между ценами этой зимы и теми, которые установятся весной будущего года.

Пока стоимость газа составляет 30 евро за мегаватт-час. «Это значит, что каждый лишний мегаватт-час, закупленный торговцами и хранящийся в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей €30 весной», — уточнили Conexus, отметив, что поэтому торговцы осторожны в формировании запасов. Кроме того, поставщики перестали закачивать газ в латвийское газохранилище и изымают резервы газа. «Учитывая большой ценовой риск, может быть и ситуация, что Инчукалнс опустеет до января», — не исключили в Conexus.

ПХГ в Инчукалнс — единственное в Балтии функционирующее газохранилище. Основную часть газа Латвия получает из России через газопровод во Пскове. Еще часть — через Клайпедский терминал из Норвегии, Катара и других стран.