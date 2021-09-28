Азербайджанская диаспора установила во дворе российской мечети памятник шехидам

29 сентября, 00:16

В Кемеровской области России установлен мемориал погибшим в 44-дневной войне за Карабах.

27 сентября, в годовщину начала 44-дневной контрнаступательной операции, завершившейся грандиозной победой Вооруженных сил Азербайджана, в городе Мыски Кемеровской области воздвигнут мемориал нашим шехидам, пишет АПА.

Памятник, воздвигнутый местной азербайджанской диаспорой, установлен во дворе мечети.

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Президент Алиев: Отчет «Репортеров без границ» не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения

28 сентября, 22:51

Мы много лет назад прервали контакты с такой НПО как “Репортеры без границ”. Это, наверное, произошло лет 15 назад, и это связано с их очень предвзятой и несправедливой позицией в отношении Азербайджана. Поэтому их отчет не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Европе, в том числе во Франции проживают сотни людей, которым не нравится работа, проводимая нами в Азербайджане. Они живут во Франции, других странах, и никто их не трогает. Если с человеком, проживающим в вашей стране, случается какое-то происшествие, то его расследование является делом правоохранительных органов именно вашей страны. Обвинять Азербайджан в данном вопросе — не дело НПО. Имеется ли у ваших следователей достаточно доказательств, связанных с фактом нанесения ножевого ранения? Я отрицаю любую связь с данным лицом на сто процентов. Без каких-либо доказательств, расследования и установления того, кто какое преступление совершил, все обвинения абсолютно безосновательны и предвзяты» — заявил президент, отвечая на вопрос об азербайджанском блогере Мухаммеде Мирзали, который получил в результате нападения во Франции ножевое ранение. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ со ссылкой на французский телеканал France 24.