В Армении подняли вопрос о закупке просроченных ракет

28 сентября, 23:20

Просроченные авиационные ракеты, о которых ранее во вторник сообщала Служба нацбезопасности, были закуплены при действующих властях Армении. Об этом написал в своем Facebook бывший замминистра обороны, член Республиканской партии Артак Закарян.

Закарян обвинил нынешнее правительство в попытке переложить ответственность за коррупционную сделку на прежнее руководство страны.

Дело в том, что ранее глава комиссии по обороне и безопасности, член правящего «Гражданского договора» Андраник Кочарян в одном из интервью обвинил бывшие власти в «разбазаривании» госсредств и закупках непригодных вооружений. По мнению Закаряна, которое приводит «Спутник», реальность на самом деле другая.

В минувшую субботу СНБ заявило об аресте бывшего начальника управления военной авиации по обвинению в мошенничестве. Последний путем фальшивых документов принял на вооружение устаревшие и «забракованные» еще в 2011 году авиационные ракеты. Для приобретения боеприпасов из бюджета было выделено около 4,6 миллиона долларов. Государству тем самым была нанесен крупный ущерб.

Вся партия ракет была поставлена в Армению в 2011 году, часть из них была признана годной для применения, и как отмечает Закарян, Минобороны заплатило за них рыночную цену, остальная часть была забракована ввиду истечения сроков эксплуатации. Однако учитывая специфику товара, поставщик попросил Минобороны взять боеприпасы на хранение с целью последующего вывоза из страны либо утилизации.

Но как отмечает республиканец, в декабре 2018 года (после смены власти и избрания премьером Никола Пашиняна) руководство МО решило признать просроченные ракеты «нормальными» и принять их на вооружение, заплатив 1100 долларов за штуку, что превышало рыночную стоимость. Примечательно, что Служба нацбезопасности в своем заявлении не указывала, когда были закуплены непригодные ракеты.

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Президент Алиев: Отчет «Репортеров без границ» не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения

28 сентября, 22:51

Мы много лет назад прервали контакты с такой НПО как “Репортеры без границ”. Это, наверное, произошло лет 15 назад, и это связано с их очень предвзятой и несправедливой позицией в отношении Азербайджана. Поэтому их отчет не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Европе, в том числе во Франции проживают сотни людей, которым не нравится работа, проводимая нами в Азербайджане. Они живут во Франции, других странах, и никто их не трогает. Если с человеком, проживающим в вашей стране, случается какое-то происшествие, то его расследование является делом правоохранительных органов именно вашей страны. Обвинять Азербайджан в данном вопросе — не дело НПО. Имеется ли у ваших следователей достаточно доказательств, связанных с фактом нанесения ножевого ранения? Я отрицаю любую связь с данным лицом на сто процентов. Без каких-либо доказательств, расследования и установления того, кто какое преступление совершил, все обвинения абсолютно безосновательны и предвзяты» — заявил президент, отвечая на вопрос об азербайджанском блогере Мухаммеде Мирзали, который получил в результате нападения во Франции ножевое ранение. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ со ссылкой на французский телеканал France 24.