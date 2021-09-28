В Армении подняли вопрос о закупке просроченных ракет

Просроченные авиационные ракеты, о которых ранее во вторник сообщала Служба нацбезопасности, были закуплены при действующих властях Армении. Об этом написал в своем Facebook бывший замминистра обороны, член Республиканской партии Артак Закарян.

Закарян обвинил нынешнее правительство в попытке переложить ответственность за коррупционную сделку на прежнее руководство страны.

Дело в том, что ранее глава комиссии по обороне и безопасности, член правящего «Гражданского договора» Андраник Кочарян в одном из интервью обвинил бывшие власти в «разбазаривании» госсредств и закупках непригодных вооружений. По мнению Закаряна, которое приводит «Спутник», реальность на самом деле другая.

В минувшую субботу СНБ заявило об аресте бывшего начальника управления военной авиации по обвинению в мошенничестве. Последний путем фальшивых документов принял на вооружение устаревшие и «забракованные» еще в 2011 году авиационные ракеты. Для приобретения боеприпасов из бюджета было выделено около 4,6 миллиона долларов. Государству тем самым была нанесен крупный ущерб.

Вся партия ракет была поставлена в Армению в 2011 году, часть из них была признана годной для применения, и как отмечает Закарян, Минобороны заплатило за них рыночную цену, остальная часть была забракована ввиду истечения сроков эксплуатации. Однако учитывая специфику товара, поставщик попросил Минобороны взять боеприпасы на хранение с целью последующего вывоза из страны либо утилизации.

Но как отмечает республиканец, в декабре 2018 года (после смены власти и избрания премьером Никола Пашиняна) руководство МО решило признать просроченные ракеты «нормальными» и принять их на вооружение, заплатив 1100 долларов за штуку, что превышало рыночную стоимость. Примечательно, что Служба нацбезопасности в своем заявлении не указывала, когда были закуплены непригодные ракеты.