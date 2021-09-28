Швейцарское издание: Азербайджан как победитель полностью изменил ситуацию на Южном Кавказе

28 сентября, 21:20

В испанском информационном агентстве EFE, в испаноязычной версии SWI swissinfo.ch – международной онлайн-платформы Общественной швейцарской телерадиовещательной корпорации (SRG SSR), опубликована статья под заголовком «Год войны, изменившей геополитическую игру на Южном Кавказе».

В публикации отмечается, что ровно год назад в этот день началась Карабахская война между Азербайджаном и Арменией, в которой победил Азербайджан.

swissinfo.ch доводит до внимания, что в интервью испанскому информационному агентству EFE армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, подводя итоги 44-дневной войны, сказал, что Азербайджан полностью изменил ситуацию на Южном Кавказе в свою пользу, создав новую реальность: он победитель как во внутренней политике, так и в региональной масштабе, уточняет АЗЕРТАДЖ.

Швейцарское издание отмечает, что в результате 44-дневной войны Азербайджан вернул свои территории, находившиеся под оккупацией армян на протяжении почти 30 лет. В публикации дается обзор о размещении на освобожденных территориях Азербайджана миротворческих сил России, которая выступила посредником в достижении соглашения о прекращении огня в ноябре.

По словам армянского политолога, азербайджано-турецкий тандем является фактором, который необходимо учитывать России, США, Евросоюзу и Ирану.

В публикации сообщается, что пока Армения залечивает раны поражения, Азербайджан реализует масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях. Баку выделил на благоустройство этих территорий около 1,3 миллиарда долларов. Швейцарское издание предоставляет подробную информацию о работах по реконструкции, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных территориях, строительстве аэропортов, обеспечении транспортной логистики.

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.