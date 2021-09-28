Швейцарское издание: Азербайджан как победитель полностью изменил ситуацию на Южном Кавказе

В испанском информационном агентстве EFE, в испаноязычной версии SWI swissinfo.ch – международной онлайн-платформы Общественной швейцарской телерадиовещательной корпорации (SRG SSR), опубликована статья под заголовком «Год войны, изменившей геополитическую игру на Южном Кавказе».

В публикации отмечается, что ровно год назад в этот день началась Карабахская война между Азербайджаном и Арменией, в которой победил Азербайджан.

swissinfo.ch доводит до внимания, что в интервью испанскому информационному агентству EFE армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, подводя итоги 44-дневной войны, сказал, что Азербайджан полностью изменил ситуацию на Южном Кавказе в свою пользу, создав новую реальность: он победитель как во внутренней политике, так и в региональной масштабе, уточняет АЗЕРТАДЖ.

Швейцарское издание отмечает, что в результате 44-дневной войны Азербайджан вернул свои территории, находившиеся под оккупацией армян на протяжении почти 30 лет. В публикации дается обзор о размещении на освобожденных территориях Азербайджана миротворческих сил России, которая выступила посредником в достижении соглашения о прекращении огня в ноябре.

По словам армянского политолога, азербайджано-турецкий тандем является фактором, который необходимо учитывать России, США, Евросоюзу и Ирану.

В публикации сообщается, что пока Армения залечивает раны поражения, Азербайджан реализует масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях. Баку выделил на благоустройство этих территорий около 1,3 миллиарда долларов. Швейцарское издание предоставляет подробную информацию о работах по реконструкции, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных территориях, строительстве аэропортов, обеспечении транспортной логистики.