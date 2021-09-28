Президент Азербайджана: Все военные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении

28 сентября, 20:35

«Конечно же, мы отвергаем эти обвинения. Все военные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью французскому телеканалу France 24, отвечая на вопрос в связи с обвинениями Human Rights Watch в том, что Азербайджан держит в плену армянских военнослужащих и пытает их.

«Правительство Армении может это подтвердить. Мы вернули их военнопленных еще до того, как они вернули наших. Те лица, на которых ссылаются НПО, это люди, отправленные на наши позиции военными командирами Армении спустя две недели после завершения войны и подписания ноябрьского заявления. Таким образом, эти люди, убив четырех азербайджанских военнослужащих, совершили преступления. Они были обезврежены и арестованы. Большинство из тех, кто не был причастен к преступлениям, уже возвращены. В отношении тех, кто совершил преступления, суды определили наказания», — сказал глава государства, слова которого приводит «Репорт».

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.